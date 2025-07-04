В 2025 году в Приморье провели 12 сложных операций на сердцах детей

Детские кардиохирурги Приморского края с начала 2025 года выполнили в Краевом клиническом центре специализированной медицинской помощи 12 сложных операций на сердце. Операции проведены в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.

Кардиохирурги применяли малотравматичные методы, не нуждающиеся в подключении аппарата искусственного кровообращения. Основное направление вмешательств составляли эндоваскулярные операции по коррекции врожденных сердечных патологий, такие как закрытие открытого артериального протока и ликвидация дефекта межпредсердной перегородки. Лечение прошло успешно у 12 маленьких пациентов, среди которых восемь девочек и четверо мальчиков, проживающих в разных районах региона.

Ведущий детский кардиолог Ирина Ди подчеркнула, что малыши зачастую попадают в отделение кардиологии буквально спустя считанные часы после появления на свет. Некоторые новорожденные направляются на лечение ещё до родов, если диагностированные внутриутробно патологии требуют экстренной помощи с первых мгновений жизни младенца.

Ежегодно центр проводит около двухсот высокоспециализированных хирургических процедур в области детской нейрохирургии, урологии, травматологии и ортопедии. Вся медицинская помощь оказывается пациентам абсолютно бесплатно благодаря наличию полиса ОМС.