У десятков пассажиров лайнера «Николай Карамзин» выявлен норовирус

У 37 пассажиров и членов экипажа круизного судна «Николай Карамзин, курсирующего по маршруту «Москва Санкт-Петербург Москва, диагностирована острая кишечная инфекция, вызванная норовирусом. Все заболевшие изолированы в отдельных каютах, тяжелых случаев не зафиксировано, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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Вирус был оперативно выявлен в первые сутки после начала расследования. Ведомство организовало комплекс мер, направленных на предотвращение дальнейшего распространения инфекции.

Проверка выявила серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований на борту: в пищеблоке работали сотрудники с признаками заболевания, были обнаружены несоблюдение правил приема продуктов, а также неудовлетворительное состояние помещений камбузов. В ходе лабораторного обследования норовирус подтвердился у повара, официанта и других работников кухни.

Роспотребнадзор временно отстранил от работы инфицированных сотрудников, выдал предписания туристической компании и судовладельцу о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.

«Все необходимые мероприятия проводятся во взаимодействии с заинтересованными службами и ведомствами. Информация о ситуации доведена до правоохранительных органов для привлечения к ответственности лиц, виновных в возникновении очага. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора, сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее более 40 человек были госпитализированы с отравлением в Пскове. Все пострадавшие из госучреждения «Социальный городок и Псковского госпиталя ветеранов войн. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил).