Врач рассказал, как долго можно принимать душ без вреда для здоровья
На здоровье может отрицательно сказаться как слишком быстрый, так и долгий душ. Врач Хорхе Анхель рассказал в беседе с изданием Vanitatis об оптимальной длительности водных процедур.
— Если вы принимаете душ слишком мало времени, вы не полностью удаляете грязь, которая наносит вред коже. Это препятствует надлежащей ежедневной гигиене, — объяснил эксперт.
Однако при длительном принятии душа нарушается защитный барьер кожи — из-за этого она подвергается воздействию агрессивных факторов.
Таким образом могут появиться сухость, раздражение и даже различные инфекции. Поэтому водные процедуры должны длиться не более пяти минут, уточнили в газете.
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