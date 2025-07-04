Эксперт рассказала о текущей ситуации с инфекционными заболеваниями

О текущей ситуации с инфекционными заболеваниями, мерах профилактики, особенностях работы и опыте лечения сложных случаев рассказала заведующая отделением Выселковской ЦРБ Инна Дьякова.

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Инна Владимировна, лето вступило в свои права. а инфекции?

И инфекции тоже. Так сложилось, что начало сезонного роста кишечных инфекций совпало с первым днём лета. И пока работы меньше не становится. Чаще всего у наших пациентов диагностируются кишечные и респираторные инфекции. В отделение госпитализируются не только жители района, но и гости. Мы оказываем экстренную помощь всем пациентам, независимо от их места проживания.

С каким заболеванием можно попасть к вам в отделение?

В отделении лечат все инфекционные заболевания: пневмонии, респираторные, кишечные, воздушно-капельные. При необходимости госпитализируем и проводим лечение пациентов с ВИЧ-инфекцией.

Больничных коек хватает?

У нас в отделении девять боксов. Пациенты распределяются по полу и возрасту, если есть возможность. Обязательное разделение по инфекциям! Есть боксы на 2, 3 и 4 койки. Если бокс нужен для одного больного, то есть требуется его изоляция, он будет лежать один, даже если остальные койки пустуют. После капитального ремонта инфекционного отделения в каждом боксе установлены кислородные станции, так что пациенты с пневмонией и дыхательной недостаточностью получают лечение на местах.

А ковид не возвращается?

Пациентов с COVID-19 было очень мало. В этом году зафиксировано много случаев гриппа, в основном сезонного типа A и B, и пневмонии разной этиологии.

Эти инфекции уже у всех на слуху, а сложные случаи заболеваний встречались? Например, Эбола?

Это особо опасная инфекция, и, слава богу, завозных случаев в нашем районе не было. А лихорадку Западного Нила диагностировали. Эти случаи были лабораторно подтверждены, причём заболели наши земляки, люди пожилого возраста, которые никуда за пределы района не выезжали. Это инфекционное заболевание переносится местными комарами. Периодически диагностируются случаи инфекционных заболеваний, вызываемых вирусом Эпштейна-Барра и цитомегаловирусом. Это заболевания, которыми дети часто болеют в детском саду в виде ОРВИ. Взрослые тоже могут заразиться, и тогда заболевание протекает более бурно — это может быть ангина, гепатиты, пневмании. Клиника разная бывает. Такие пациенты попадают к нам.

Развейте миф, ветрянка — это детская болезнь?

Чаще всего ветрянкой болеют дети, в их возрасте она переносится легче. Случаи заболеваний взрослых встречаются крайне редко, но бывают. Госпитализация при этом заболевании проводится только в случае его тяжелого течения или если невозможно обеспечить изоляцию пациента дома.

Вернёмся на пять лет назад.начало пандемии, первые заразившиеся COVID-19 — ваши пациенты. Страшно не было?

Некогда было бояться, нужно было работать. Отделение было готово к приему пациентов с подозрением на COVID-19, они находились у нас до получения результатов теста. Первый подтверждённый случай появился в апреле, пациента отправили в ковидный госпиталь в Усть-Лабинск. Отмечу, что благодаря соблюдением всех норм СанПина ни один сотрудник инфекционного отделения во время эпидении ковидом не заболел.

У сотрудников вырабатывается иммунитет к инфекциям?

Главный иммунитет — соблюдение санитарных правил. Персонал работает в условно чистой зоне, пациенты находятся в боксах. В работе врачи и медсёстры используют защитную одежду, ведётся контроль режима уборки и дезинфекции помещений.

Насколько опасны инфекционные заболевания и нужно ли их бояться?

Главное — не стоит заниматься самолечением. В нашей больнице есть все необходимые лекарства для лечения больных. При правильном диагнозе и своевременном начале терапии большинство инфекционных заболеваний хорошо поддаются лечению. Исключение составляет ВИЧ-инфекция.

Ещё лет десять назад у всех на слуху были такие инфекции, как сальмонеллёз и дизентерия. Они исчезли?

Дизентерия встречается крайне редко. В течение года может быть выявлен всего один случай. Раньше это было более распространённое заболевание, но сейчас преобладают другие кишечные инфекции, в основном вирусные. Сальмонеллёз — это кишечная инфекция, которая может распространяться не только в кишечнике, но и по всему организму. Передаётся через пищу, воду и грязные руки. Поэтому, если соблюдать санитарные правила и нормы, болезни можно избежать.

Какой случай из вашей практики был самым сложным или неожиданным?

Самое страшное, когда дети болеют менингоэнцефалитом. Также в этом году был случай осложнения после гриппа — миастении, когда ребёнок переболел гриппом и после болезни не мог ходить, стоять на ножках из-за мышечной слабости. В моей практике это было впервые.

Какие советы вы можете дать нашим читателям для профилактики различных инфекций?