Панкреатит и другие малоизвестные побочные эффекты приема Ozempic

Если вам назначили Ozempic для контроля уровня сахара в крови или веса, то важно понимать, с какими неприятными последствиями вы можете столкнуться. Вот самые серьёзные из них.

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Панкреатит. Этот отёк и воспаление поджелудочной железы. Его симптомы включают боль в животе, вздутие живота, высокую температуру, рвоту и тошноту, одышку.

Проблемы с желчным пузырем. При желчных камнях или заболевании желчного пузыря вы можете ощущать боль в верхней правой части живота. Также у вас могут быть рвота, тошнота, высокая температура, желтуха.

Диабетическое заболевание глаз (ретинопатия). Его симптомы включают нечёткое зрение, наличие плавающих мушек, внезапную потерю зрения.

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Проблемы с почками. Среди признаков, что ваши почки плохо работают, - усталость, путаница сознания, отёк стоп либо лодыжек, мочеиспускание реже обычного.

Рак щитовидной железы. Его симптомы могут включать проблемы с глотанием, охриплость, шишку или припухлость на шее.

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