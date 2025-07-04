Бразильские врачи 56 лет не могли поставить женщине диагноз

© Вечерняя Москва

В Бразилии врачи более полувека не могли установить диагноз местной жительнице Марии Лусии де Альмейде Гомес. Как сообщает Metropoles, ее проблемы со здоровьем начались еще в два года.

С возрастом у женщины искривились ноги, выпали зубы, возникли боли в ступнях и нарушения в работе челюсти. В течение жизни она прошла 12 операций и постоянно принимала обезболивающие и противовоспалительные препараты, однако улучшения не наступало.

Лишь в 58 лет врачи диагностировали у нее X-сцепленный гипофосфатемический рахит. Для лечения был назначен один препарат, который значительно улучшил ее состояние. При этом прекращать прием медикамента нельзя — без него симптомы быстро возвращаются, передает издание.

Иногда секретные диагнозы вычисляются необычными способами: благодаря красному вину британские врачи смогли диагностировать у тренера по теннису Саймона Боулера агрессивный вид рака. Во время лечения кисты на шее мужчина заметил, что красное вино начало действовать на него иначе, чем обычно. Ранее он выпивал бутылку вина за раз, а в октябре 2023 года выяснил, что стал пьянеть от одного бокала.

В Великобритании синяк под глазом 19-летней Дарейн Каннингем, который врачи связывали с мигренями, оказался редкой формой рака. Девушка скрывала проблему объемными накладными ресницами, из-за которых ее однажды не захотели пускать в ночной клуб, приняв их за след от побоев.