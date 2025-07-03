Врачи спасли женщину с ножевыми ранами после ссоры с мужем

Врачи Дзержинской больницы спасли женщину с ножевыми ранами сердца и легкого, которые ей во время ссоры нанес муж. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В Дзержинскую больницу в тяжелом состоянии была доставлена 63-летняя женщина с множественными колото-резаными ранами грудной клетки, живота и левой руки, полученными в результате бытовой ссоры с мужем. Опасность заключалась в том, что проникающие ножевые ранения затронули сердце и легкое», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пациентка потеряла много крови, и после стабилизации состояния ей провели срочную операцию.

«В ходе хирургического вмешательства, которое длилось более двух часов, мы провели ушивание ранения левого желудочка сердца и легкого, устранили кровотечение в грудной полости. Для исключения скрытых повреждений и внутреннего кровотечения была выполнена диагностическая лапаротомия и дренирование брюшной полости», – приводит пресс-служба слова заведующего хирургическим отделением Алексея Пугачева.

В министерстве добавили, что на данный момент женщина уже выписана из больницы.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что в начале июня в Дзержинском мужчина нанес ножевые ранения своей сожительнице. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Он был задержан.