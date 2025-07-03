Австралиец умер от редкого вируса после укуса летучей мыши

Житель Австралии умер от редкого и неизлечимого вируса, которым заразился после укуса летучей мыши. 50-летний мужчина обратился за медицинской помощью, но спасти его не удалось.

Медики диагностировали у него лиссавирус австралийских летучих мышей. По словам представителя министерства здравоохранения штата Новый Южный Уэльс, вирус передается человеку через слюну при укусе или при попадании биоматериала на поврежденную кожу. Эффективного лечения на сегодняшний день не существует, сообщает издание 7NEWS.

Случаи заражения лиссавирусом фиксируются крайне редко с 1996 года это лишь четвертая подтвержденная смерть от этой инфекции в Австралии. Ранее жертвами вируса стали две женщины и ребенок восьми лет.

Лиссавирус схож по происхождению с вирусом бешенства. На ранней стадии болезнь может напоминать грипп: появляется температура, головная боль, слабость. Однако вскоре развиваются тяжелые неврологические осложнения: паралич, судороги, нарушения сознания. Как правило, болезнь приводит к летальному исходу в течение одной-двух недель.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о разработке теста для определения вируса Хасеки, обнаруженного в клещах. По словам исследователей, вирус особенно распространен на территории Западной и Восточной Сибири, а также Дальнего Востока. В ведомстве сообщили, что разработанный тест имеет повышенную чувствительность и специфичность. В России его способны производить в большом количестве, необходимом для полного контроля за вирусом. Определять новые возбудители инфекций ученым помогают современные методы молекулярно-генетического анализа.