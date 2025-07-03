Счетная палата РФ оценила проект медреабилитации

Счетная палата РФ провела оценку мер в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». По итогам 2023 года зафиксирован рост технической оснащенности отделений реабилитации и объемов оказанной помощи более чем на 20%. Однако полностью обеспечить потребность пациентов не удалось из-за дефицита специалистов и нехватки оборудования в регионах.

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Нехватка кадров. Хотя региональные программы предусматривают меры по укомплектованию штата, целевой показатель в 70% пока не достигнут. В некоторых субъектах сроки его выполнения даже не указаны.

Простаивающая техника. В 13 регионах (включая Московскую, Нижегородскую, Тюменскую области и Красноярский край) 349 единиц оборудования на 209,4 млн рублей не используются. Причины — отсутствие специалистов и необходимость капремонта помещений.

Рекомендации Счетной палаты: добавить в федеральный проект показатель по увеличению доли отечественного медоборудования, провести анализ госреестра медицинских изделий (Минздраву и Росздравнадзору) для выбора аналогов с похожими характеристиками.

Эти меры помогут сократить зависимость от импорта и эффективнее использовать закупленную технику. Однако без решения кадрового вопроса и модернизации инфраструктуры проблемы с доступностью реабилитации сохранятся.

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