Хирург развеяла мифы о бесшовной пластике

Термин «бесшовная» немного условен и поэтому порой вводит в заблуждение. Абсолютно без единого шва обойтись получается далеко не всегда. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург центра инновационной медицины Damas Medical Center Андрей Нестеренко.

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«Суть метода ― в максимально атравматичном соединении краев раны без натяжения и с использованием специальных клеев или адгезивных лент, а также в особой технике закрытия разрезов. Представьте, что ткани не «сшивают» грубыми нитями, а аккуратно «склеивают» микроскопически точным и биосовместимым составом или особым образом «запечатывают» края», — рассказал эксперт.

Нестеренко также развеяла мифы о бесшовной пластике.

«Несмотря на мифы, любая подтяжка требует разрезов и глубоких швов. Бесшовно может быть закрыта только кожа. Также у операции есть строгие ограничения. Не подходит для зон с натяжением (живот, спина, суставы). Рубец также формируется всегда. Задача ― сделать его максимально незаметным. Результат зависит от хирурга, генетики и ухода», — объяснил врач.

Он также отметила, что безупречное совпадение краев ― это основа основ.

«Хирург должен выполнить разрез и мобилизацию тканей так, чтобы края идеально совпадали без малейшего натяжения при сведении. Это требует ювелирной точности и опыта. Используются специальные медицинские клеи, которые наносятся тончайшим слоем на идеально совмещенные края раны. Состав образует гибкую, водостойкую пленку, удерживает ткани вместе и создает барьер для инфекции», — заявил хирург.

Нестеренко отметил, что вместо или вместе с клеем применяют особо прочные хирургические ленты-полоски. Они также наклеиваются на совмещенные края раны, удерживая их без натяжения.

«Иногда, чтобы края раны не разъезжались и идеально совпадали на поверхности, необходимо наложить несколько очень тонких, рассасывающихся швов в глубоких слоях кожи или подкожной клетчатки. Важно, что эти швы находятся глубоко, их не видно и не нужно снимать, они полностью рассасываются. А на поверхности ― только клей или лента. Поэтому пациентом процедура воспринимается как «бесшовная»: нет видимых ниток на коже и неприятной процедуры снятия швов», — добавил он.

Хирург заявил, что бесшовная пластика применяема строго в определенных случаях.