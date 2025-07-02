Онкология – одно из самых пугающих слов в современной медицине. Несмотря на развитие науки, вопросы о причинах возникновения рака до сих пор волнуют миллионы людей. Почему одни болеют, а другие нет?

Онкологические заболевания возникают тогда, когда в организме накапливаются генетические мутации, и иммунитет перестает справляться с ними. Один из главных факторов риска – возраст. После 60 лет вероятность развития рака возрастает в 10 раз по сравнению с молодыми людьми. Это связано с тем, что за жизнь в клетках накапливаются ошибки, и контроль со стороны иммунной системы ослабевает.

Второй важный фактор – канцерогены. Это вещества, способные вызывать мутации: табачный дым, бензол, некоторые пищевые добавки и компоненты бытовой химии. Постоянное воздействие канцерогенов увеличивает риск онкологических заболеваний.

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Хроническое воспаление тоже может стать причиной. Например, при заражении Helicobacter pylori слизистая желудка долгое время остается воспаленной, и это создает условия для перерождения клеток в злокачественные.

Подробнее об этом рассказала в своем видео врач-гастроэнтеролог Татьяна Жукова.