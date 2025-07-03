В Крыму выявили первый случай заражения паразитами через укус комара

В Крыму выявили первый случай заражения паразитическими червями (гельминтами) через укус комара. Об этом сообщает Симферополь Севастополь» со ссылкой на местный Центр гигиены и эпидемиологии.

Речь идет о заболеваемости дирофиляриозом. Это заболевание чаще всего встречается у животных, однако отдельные случаи наблюдаются и у людей. Червей рода Dirofilaria находят под кожей людей, нередко в органах зрения.

Выявление первого случая дирофиляриоза связано с природными условиями полуострова, который способствуют размножению переносчиков, пояснили в Центре гигиены и эпидемиологии. Кроме того, комары могут переносить возбудителей малярии, лихорадки Денге и Зика, лихорадки Западного Нила и других болезней, добавили там.

Ранее в июле червя длиной свыше 13 сантиметров достали из глаза жительницы Сибири. Сообщалось, что незадолго до этого россиянка вернулась из одного из южных регионов.