Врачи в Саратове спасли женщину от 12-сантиметрового паразита

В Саратове врачи университетской клинической больницы №1 СГМУ спасли женщину от 12-сантиметрового червя. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на пресс-службу университета.

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38-летняя пациентка обратилась к ним с жалобами на тянущие боли в левом подреберье. В ходе исследования у нее обнаружили гигантскую кисту в селезенке, которая сигнализировала о том, что женщина больна эхинококкозом. Врачи пояснили, что внутри кисты находился паразит — ленточный червь эхинококк. В связи с этим женщине провели экстренную операцию по удалению селезенки под руководством врача-хирурга, ассистента кафедры факультетской хирургии и онкологии СГМУ Анзора Галиева.

«Благодаря действиям медиков пациентка избежала осложнений и быстро пошла на поправку», — добавили в сообщении.

Кардиохирурги Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска до этого провели сложную и уникальную операцию 47-летнему мужчине, у которого в сердце обнаружили кисты с паразитами. Медики отметили, что чаще всего кисты располагаются в печени, а в сердце встречаются крайне редко — в 0,1-2%. Однако такое заболевание представляет для человека большую опасность.