Врачи спасли женщину с тяжелыми травмами после ДТП

Врачи Дубненской больницы спасли женщину с многочисленными тяжелыми травмами после ДТП – переломами и разрывами внутренних органов. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Бригадой скорой помощи в Дубненскую больницу в крайне тяжелом состоянии была доставлена женщина после ДТП с признаками внутреннего кровотечения. При первичной диагностике врачи выявили многочисленные повреждения внутренних органов брюшной полости, травмы грудной клетки, позвоночника, рук и ног», – говорится в сообщении.

Как уточняется, повреждения привели к сильному падению объема крови и септическому шоку. Кроме того, появились признаки полиорганной недостаточности – нарушения работы сразу нескольких органов.

«Дальнейшее обследование позволило выявить источник кровотечения – разорванные селезенка и кишечник, а также разрыв корня брыжейки. Незамедлительно врачи начали готовиться к операции», – пояснили в пресс-службе.

По словам врача-хирурга медучреждения Вадима Афроськина, которого цитирует пресс-служба, операция продлилась 4,5 часа.

«В ходе нее были удалены поврежденные ткани и восстановлена анатомическая целостность функций пораженных органов. Спустя 10 дней, проведенных в отделении реанимации, пациентке стало лучше, и она была переведена в хирургическое отделение для продолжения комплексного лечения. На третьи сутки она уже смогла самостоятельно сидеть и передвигаться», – отметил Афроськин.

В ведомстве добавили, что на данный момент женщина чувствует себя хорошо и уже выписана домой.