Россияне стали чаще выбирать белковые продукты и ходить к врачам

Общий рост потребности в медицинских услугах

С 2016 по 2023 год наблюдается рост посещения россиянами врачей как государственных, так и частных медицинских учреждений. При этом наши сограждане не отказываются от визитов в частные клиники даже при увеличении бюджетного финансирования медицинских организаций. По данным Росстата, начиная с 2016 г. общее число амбулаторных посещений врачей варьируется в пределах 1,3-1,5 млрд в год. Самый заметный спад произошел в 2020 г. Связан он был с пандемией COVID-19, так как статистика учитывает посещения только в амбулаторных условиях. В 2021-2023 гг. число посещений восстановилось.

Но если в 2016 г. большинство визитов приходилось на государственные клиники, то к 2023 г. наблюдается тенденция к перераспределению в пользу частной медицины. За 2016‑2023 гг. доля посещений государственных клиник снизилась с 91% до 82%. Это говорит о том, что россияне чаще выбирают платную медицину.

При этом проведенный анализ на агрегированных данных показал, что при прочих равных условиях увеличение государственных расходов на здравоохранение на 1% снижает спрос на платные медицинские услуги лишь на 0,2%. Это означает, что рост государственных вложений не полностью вытесняет спрос на частную медицину. Государственная медицина становится более доступной, но потребители не отказываются от платных услуг в той же пропорции.

В ряде субъектов РФ увеличение бюджетных расходов действительно сопровождалось снижением спроса на платные услуги. В то же время в других регионах наблюдался одновременный рост спроса как на государственные, так и на частные медицинские услуги. Потенциально это отражает более широкий тренд — рост общей потребности в медицинских услугах.

Таким образом, полученные результаты позволяют говорить и о возможном взаимодополнении между государственным и частным секторами здравоохранения. В таких случаях общий объем потребляемых медицинских услуг увеличивается, а не просто перераспределяется между источниками финансирования.

Что мы покупаем, когда растут цены

В последние три десятилетия произошел сдвиг структуры потребления россиян в пользу более здорового, разнообразного рациона и снижения роли калорийных растительных продуктов (картофеля, хлеба, растительного масла) в пользу потребления белка. Такие продукты как мясо и яйцо домашние хозяйства стремятся сохранить в рационе даже при росте цен. Об этом говорят результаты исследования потребления российских домохозяйств, с акцентом на продукты питания, за период с 1999 по 2022 год по данным «Выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств» Росстата и макроэкономической статистики потребления.

При росте цен домохозяйства не только снижают потребление подорожавшего товара, но и перестраивают свою потребительскую корзину так, чтобы при имеющемся бюджете сохранить максимум полезности, пишут исследователи. В результате рост цен на одни товары (и сокращение их потребления) приводит к росту потребления других товаров, товаров-заменителей. Так, при увеличении цен на мясо на 1% растет: потребление яиц (+0,24% в натуральном выражении), хлеба (+0,13%) и молока (+0,03%). Таким образом, при росте цен спрос домохозяйств перераспределяется в пользу белковых товаров-заменителей и частично — в сторону хлебных продуктов как замены калорий. Такая комбинация перестройки спроса при росте цен, в целом сохраняющая ориентацию потребителей на более дорогие продукты животного происхождения, является позитивным сигналом изменения структуры потребления продовольствия российских домохозяйств. В тоже время тревожной тенденцией является то, что в ситуации роста цен легче всего российские домохозяйства отказываются от потребления фруктов и овощей, для которых и так характерно 30-процентное недопотребление относительно норм здорового рациона.

При этом рост потребления россиянами большинства продуктов питания при увеличении доходов на 1% меньше единицы, и это типично для большинства развитых стран, пишут исследователи. По группам продовольствия наибольший прирост потребления в ответ на увеличение доходов на 1% характерен для рыбы (+0,79% в натуральном выражении), молока (+0,66%), фруктов (+0,57%) и овощей (+0,56%).

Хлеб, растительное масло и сахар постепенно переходят в категорию продуктов, потребление которых сокращается при росте доходов. Это отчетливо видно на примере регионов с относительно высокими доходами населения. Так, при их дополнительном росте на 1% потребление хлеба сократилось на 0,15%, масла — на 0,02%, а сахара — на 0,35%. Таким образом, на российских данных можно увидеть схожее изменение модели питания при росте доходов, которое описано для большинства экономически развитых стран.

В целом, если рассматривать структуру потребления более широко, то с ростом доходов на 1% потребление растет больше, чем на 1%, во всех категориях, кроме продовольствия. Сильнее всего растет спрос на питание вне дома — на 2,14%. Такая высокая чувствительность потребления к доходу может рассматриваться как свидетельство, что спрос на питание вне дома далек от насыщения, пишут исследователи.

Об исследовании: Авторы пятого в 2025 году выпуске информационного листа «НЭП: Новости экономического поведения» — сотрудники Центра исследований производительности НИУ ВШЭ Юлия Никулина, Полина Александрова, Илья Воскобойников, Александр Метляхин, Дарья Панькова и Денис Терновский. Информационный листок выходит под научной редакцией к.э.н. Оксаны Синявской.

Работа выполнена в рамках реализации Большого проекта «Экономическое поведение домашних хозяйств». Научные руководители проекта: научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, первый проректор НИУ ВШЭ Вадим Радаев, директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.