Женщину ввели в кому из-за комариных укусов

Жительница Ирландии Эмма Хики в июне отправилась в отпуск на Тенерифе со своим партнером Стивеном Брухэмом и двумя их детьми, а в итоге оказалась в коме. Историю 42-летней женщины опубликовало издание Daily Mail.

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Хики сильно искусали комары, когда до окончания поездки оставалось всего два дня.

«Они будто высасывали из нее жизнь, по всему телу были десятки укусов. Раны выглядели ужасно, превратились в синяки, и было видно, что они болят», — рассказал Брухэм.

По его словам, женщина обратилась за медицинской помощью и ей прописали инъекцию обезболивающего, чтобы справиться с болью от укусов. Сочетание лекарств, боли от комариных укусов и жары подкосило ирландку.

«У Эммы закружилась голова, она упала с предпоследней ступеньки верхней лестницы вниз головой на другую ступеньку, не подняв руки, чтобы защитить себя. Тогда она потеряла сознание и начала биться в конвульсиях. Она была в ужасном состоянии», — вспоминает мужчина.

После срочной госпитализации выяснилось, что у Хики развился тромбоз, ей потребовалась операция по удалению образовавшихся в мозге сгустков крови. Для восстановления врачи ввели ее в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Также во время падения женщина получила переломы шеи, и перспективы ее выздоровления пока туманны. Сейчас вся семья остается в Испании, Брухэм с детьми живут в отеле недалеко от больницы.

Мы никогда не думали, насколько серьезным может быть укус. Удивительно, какую боль может причинить тебе маленькое незначительное насекомое, — Стивен

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