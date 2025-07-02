Врач сравнила «жаворонков» и «сов»

Люди, которые привыкли вставать рано, двигаются в течение дня больше тех, кто просыпается поздно, сообщила в своем Telegram-канале эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

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"Люди, у которых внутренние часы настроены на более раннее бодрствование, двигаются в среднем на 15-30 минут больше каждый день", - написала она.

По словам Павловой, эта разница сохраняется даже в том случае, если оба типа людей спят одинаковое количество часов.

На желание больше двигаться, пояснила врач, влияют именно биологические ритмы. При этом, у "жаворонков", по ее словам, пик физической активности приходится на ранние дневные часы, тогда как "совы" остаются более вялыми большую часть дня. Вечером активность "сов" тоже не сильно увеличивается, как можно было бы ожидать.

Врач также рекомендовала стараться ложиться спать пораньше.