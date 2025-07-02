В Роспотребнадзоре уточнили, кому нужно привиться от кори

От кори следует привиться тем, кто не был привит в детстве совсем, и тем, кому прививку сделали только один раз, рассказал замдиректора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Также он посоветовал вакцинироваться, если не сохранились или потерялись данные об этой прививке.

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"Лишь тем, кто был дважды привит от кори в детстве, повторная вакцинация не требуется", - сказал Горелов.

По его словам, вакцинация от кори проводится в два этапа. Детей прививают в год и в шесть лет, а взрослых - в любом возрасте с интервалом в три месяца.

По данным Роспотребнадзора, прививка от кори надежно защищает от заболевания, она эффективна и безопасна. Отмечается, что массовая вакцинация помогла снизить число случаев кори в России на 90 процентов по сравнению с показателями 2000-х годов.

Ранее в ежегодном докладе ведомства сообщалось о росте заболеваемости корью в России в последнее время. Так, в 2024 году "среднемноголетний показатель" по числу случаев выявления этой инфекции был превышен в 11 раз. Всего корью в прошлом году переболели 22 455 человек - почти в два раза больше, чем в 2023 году. Чаще всего случаи заболеваемости регистрировались среди детей в Москве, Московской области и Дагестане.