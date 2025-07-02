В Роспотребнадзоре уточнили, кому нужно привиться от кори

Роспотребнадзор: От кори нужно привиться тем, кто не был дважды привит в детстве
От кори следует привиться тем, кто не был привит в детстве совсем, и тем, кому прививку сделали только один раз, рассказал замдиректора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Также он посоветовал вакцинироваться, если не сохранились или потерялись данные об этой прививке.
"Лишь тем, кто был дважды привит от кори в детстве, повторная вакцинация не требуется", - сказал Горелов.
По его словам, вакцинация от кори проводится в два этапа. Детей прививают в год и в шесть лет, а взрослых - в любом возрасте с интервалом в три месяца.
По данным Роспотребнадзора, прививка от кори надежно защищает от заболевания, она эффективна и безопасна. Отмечается, что массовая вакцинация помогла снизить число случаев кори в России на 90 процентов по сравнению с показателями 2000-х годов.
Ранее в ежегодном докладе ведомства сообщалось о росте заболеваемости корью в России в последнее время. Так, в 2024 году "среднемноголетний показатель" по числу случаев выявления этой инфекции был превышен в 11 раз. Всего корью в прошлом году переболели 22 455 человек - почти в два раза больше, чем в 2023 году. Чаще всего случаи заболеваемости регистрировались среди детей в Москве, Московской области и Дагестане.