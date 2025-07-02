В Москве спасли ребенка, который проглотил 38 магнитов

В Морозовской больнице спасли 8-летнего мальчика с 38 магнитами в желудке. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

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Из местной поликлиники мальчика экстренно направили в хирургическое отделение. Врачи выяснили, что проглоченные магниты уже находились в нижних отделах брюшной полости, поэтому достать их с помощью эндоскопа было невозможно. Более того, как оказалось, ребенок глотал магниты по очереди, из-за чего некоторые отделы желудка успели примагнититься друг к другу.

Специалисты провели двухчасовую операцию и извлекли 38 магнитных шариков. Сейчас с мальчиком все хорошо. На восьмые сутки его выписали домой.