Как дождь влияет на психоэмоциональное состояние и здоровье

За моросящим дождем и сыростью скрывается целый комплекс факторов, которые могут повлиять на здоровье, предупредила в беседе с RT кандидат фармацевтических наук, старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва.

«Повышенная влажность создаёт идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов — от помещений до луж и влажной листвы на улицах. Особенно опасны затяжные дожди, когда воздух перенасыщен влагой, а температура держится в районе +15...+25°C — именно такие условия оптимальны для роста большинства плесневых и дрожжевых грибов, а также гнилостных бактерий», — предупредила эксперт.

Ещё один малоизученный аспект — влияние дождя на психоэмоциональное состояние, отметила эксперт.

«Длительное отсутствие солнечного света приводит к снижению выработки витамина D и серотонина, что может вызывать вялость, раздражительность и даже депрессивные состояния. Особенно чувствительны к таким изменениям люди с метеозависимостью, у которых на фоне перепадов атмосферного давления могут возникать головные боли и скачки артериального давления», — добавила специалист.

По её словам, чтобы минимизировать риски в дождливую погоду, стоит придерживаться нескольких правил.

«Одежда должна быть дышащей — синтетические материалы, не пропускающие воздух, создают «парниковый эффект» и увеличивают риск простудных заболеваний. После прогулки под дождём обязательно нужно просушить обувь — влажная среда идеальна для развития грибковых инфекций. В помещениях стоит использовать осушители воздуха или регулярно проветривать, чтобы предотвратить появление плесени», — посоветовала собеседница RT.

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