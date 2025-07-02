Россиянам рассказали, как правильно извлечь присосавшегося клеща

Клещи - переносчики опасных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, причем эти паукообразные активны вплоть до октября. Что делать, если вы обнаружили на себе клеща, рассказывает Telegram-канал "Объясняем.РФ".

Клещи просыпаются весной и остаются активными вплоть до конца октября, отмечается в сообщении. Причем в ряде регионов - например, в Сибири и на Дальнем Востоке - риск заразиться клещевым энцефалитом выше.

В случае, если вы обнаружили на себе присосавшегося клеща, надо снять паразита как можно скорее. Ведь чем дольше он держится на вас, тем выше риск получить от него инфекцию.

Конечно, лучше извлечь клеща в ближайшем травмпункте. Но если это по каким-то причинам невозможно, то можно убрать паразита самостоятельно. Старайтесь, извлекая паукообразного, не убить его. Во-первых, если раздавить клеща в ранке, в кровь может попасть инфекция, а во-вторых, анализ неживого паразита может быть неэффективным.

Захватите клеща пинцетом (или специальным прибором - клещедером), аккуратно вращайте его и вытягивайте наружу. Не дергайте клеща резко: хоботок может остаться в коже.

Удалить клеща можно даже с помощью нитки от одежды. Для этого надо сделать из нее петлю, поместить ее между головкой и туловищем паукообразного и затянуть. Далее натяните нить и не торопясь закручивайте ее против часовой стрелки.

После удаления паразита место укуса следует обработать дезинфицирующим средством, например, 70-процентным спиртом или пятипроцентным раствором йода.

Клеща необходимо отнести в центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора или в частную лабораторию, чтобы проверить его на заболевания. А если после укуса у вас поднялась температура, появилась сыпь или тошнота, следует срочно обратиться к врачу.

"Если укус произошел в эндемичном районе, посетить медучреждение нужно в течение 96 часов. Вам введут вакцину с ослабленным вирусом, чтобы стимулировать иммунную систему, и иммуноглобулин - препарат с антителами", - поясняется в сообщении.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что с начала сезона активности клещей в медицинские учреждения с жалобами на укусы обратились почти 386 тысяч россиян.