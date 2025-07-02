Мужчина почувствовал после бокала пива: это был первый симптом рака

Иногда "перемена в отношениях" с горячительными напитками - весьма опасный симптом. 50-летний британец рассказал, что почувствовал себя сильно нетрезвым после одной небольшой кружки пива. Потом ситуация повторилась с бокалом вина. Опьянение приходило настолько быстро и было таким интенсивным, что Саймон не мог крепко держать бокал в руке.

Мужчина работал тренером по теннису в Хартфордшире, выпивал редко, однако иногда мог позволить себе бутылку вина в компании и "оставался на ногах". Теперь же хватало и бокала, чтобы проснуться утром будто с похмелья. На новую странную особенность житель Британии не обратил бы особого внимания, если бы вскоре у него не появилась шишка на шее. Врачи осмотрели ее и заявили, что это киста.

Правда, у мужчины вдруг стало ухудшаться зрение. После УЗИ и ряда других обследований выяснилось, что "киста" это на самом деле меланома - особо опасный вид рака кожи, передает Daily Mail.

Затем британцу успешно провели операцию по удалению первичной и вторичной опухолей на шее, после чего он приступил к крайне серьезному курсу иммунотерапии, чтобы не допустить рецидива.

Увы, положительная динамика сменилась на отрицательную - у Саймона снова ухудшилось зрение и он не мог нормально уснуть ночью. Это было связано с дальнейшим распространением рака, в том числе на мозг. Однако шансы на успешное излечение у мужчины есть, считают медики.