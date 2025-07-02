SCMP: в Китае врачи помогли мальчику, жившему согнувшись пополам из-за болезни

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После нескольких лет жизни в почти полностью согнутом положении мальчик из провинции Хубэй, страдающий редким заболеванием костей, наконец смог выпрямиться благодаря серии сложных хирургических операций, пишет South China Morning Post.

Врачи помогли «согнутому мальчику» из Китая
© РИА Новости

Школьнику, которого в СМИ называют «Согнутый мальчик», диагностировали тяжелую форму болезни Фибера еще в детстве — заболевание привело к множественным переломам и деформации костей. Со временем он потерял способность держать спину прямо, его тело практически «сложилось» пополам.

Только после обращения семьи за помощью к специалистам Пекинского университета были разработаны уникальные методы лечения. За несколько месяцев ему провели несколько операций, в ходе которых хирурги фактически «разбирали и собирали заново» часть скелета, чтобы восстановить физическую форму и функциональность тела.

© Газета.Ru

Медики отметили, что лечение было крайне сложным и рискованным, но в результате пациент впервые за много лет смог встать и выпрямиться. Сейчас он проходит реабилитацию, и врачи остаются оптимистично настроенными относительно его дальнейшего восстановления.