ВОЗ объявила о новой эпидемии, из-за которой каждый час умирает 100 человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад, подготовленный при участии нескольких университетов из разных стран. Из документа следует, что каждый шестой человек в мире страдает от одиночества, которое существенно сказывается на состоянии его здоровья и может привести к преждевременной смерти.

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Как сообщается на сайте ВОЗ, одиночество связано с примерно 100 смертями каждый час, что дает в совокупности более 871 000 смертей в год по всему миру. То есть речь фактически идет о глобальной эпидемии. Отмечено, что прочные социальные связи могут привести к улучшению состояния здоровья и увеличению продолжительности жизни. И наоборот, одиночество ухудшает здоровье и крадет годы жизни.

Одиночество определено как "болезненное чувство, возникающее из-за разрыва между желаемыми и фактическими социальными связями". В документе фигурирует и термин "социальная изоляция", который эксперты интерпретируют как "объективное отсутствие достаточных социальных связей".

Подчеркивается, что одиночество затрагивает людей всех возрастов, особенно молодежь. Данные опираются на результаты опросов, проведенных различными университетами в разных странах. Они показали, что от 17 до 21 процентов людей в возрасте от 13 до 29 лет считают, что чувствуют себя одинокими. Удивительно, но самые высокие показатели наблюдаются среди респондентов-подростков.

Исследование также показало, что не только возраст, но и уровень развития страны влияют на восприятие человеком его социальных связей. Так, около 24 процентов людей, опрошенных в странах с низким уровнем среднего дохода населения, указали в анкетах, что чувствуют себя одинокими. В странах с высоким уровнем дохода таковых оказалось всего около 11 процентов, то есть вдвое меньше.

Одиночество и социальная изоляция имеют множество причин. Среди них названы плохое здоровье, низкий доход и образование, проживание в одиночестве, государственная политика и даже цифровые технологии. В докладе говорится о необходимости "бдительности в отношении последствий чрезмерного экранного времени или негативного онлайн-взаимодействия для психического здоровья и благополучия молодых людей".