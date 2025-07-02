Онколог назвал болезни, которые часто по ошибке лечат вместо рака

Рак — коварное заболевание, которое важно диагностировать вовремя, чтобы избежать необратимых последствий. Однако иногда по ошибке врачи путают онкологию с менее опасными болезнями. Неправильный диагноз может украсть драгоценное время на лечение и даже убить пациента. Какие болезни путают с раком, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

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Как рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин, многие заболевания можно перепутать с новообразованием, но чаще всего так происходит с инфекциями.

Пролиферативные инфекции путают с раком, потому что они протекают с выраженным воспалением в организме. В ответ на это иммунная система запускает деление собственных клеток, которые начинают бороться с опасностью. Область из собственных иммунных клеток вокруг этой инфекции можно спутать с новообразованием, — пояснил специалист.

Клиническая картина онкологии также напоминает различные заболевания лимфатической системы, продолжил Черемушкин.

Различные лимфадениты тоже можно принять за рак. В этом случае продукты распада попадают в лимфоузлы, и клиническая картина очень напоминает развитие опухоли, — отметил онколог.

Также, по его словам, на результатах снимков любые потемнения можно спутать с опухолью.

Любые потемнения на снимках могут насторожить врача. К примеру, хронические инфекционные болезни печени — гепатиты B и C — приводят к гибели части клеток органа. Некрозные ткани на снимке выглядят как новообразование. Хотя в запущенной стадии хроническая форма гепатитов легко может спровоцировать рак, — отметил специалист. — Потемнения на снимках почек тоже можно принять за рак, поэтому сразу назначают дополнительные обследования, чтобы исключить эту вероятность. Камни в почках можно спутать с опухолью лоханки, потому что оба эти недуга возникают в мочевыводящих путях. Однако при детальном обследовании отличить камень от новообразования легко, потому что в нем не будет питающих сосудов.

К слову, из-за коварности недуга во врачебной практике появился термин «онкологическая настороженность», согласно которому любой нетипичный симптом необходимо рассматривать как потенциальную опухоль. Это позволяет онкологам быстрее выявить опасные новообразования и провести необходимое лечение, сообщил доктор.

При любом отклонении от нормы врачи в первую очередь подозревают развитие онкологии, назначают биопсию, чтобы проверить опасность клеток. Сегодня в арсенале онкологов очень много уточняющих методов, которые позволяют отличить рак от простого воспаления, поэтому случаев выявления опасного недуга стало больше, — добавил Черемушкин.

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