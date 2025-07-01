В перечень ОМС вошли новые виды профилактических обследований

В перечень обязательного медицинского страхования (ОМС) вошли новые виды профилактических обследований. Как сообщил академик РАН, заместитель председателя Российской академии образования Геннадий Онищенко, теперь россияне могут пройти диагностику гепатита С и оценку репродуктивного здоровья в рамках базовой программы.

Среди ключевых нововведений – выявление факторов, влияющих на фертильность, скрытых воспалительных процессов и лабораторные анализы. Это особенно важно на фоне роста среднего возраста первородящих женщин: если раньше «старородящими» считали с 26 лет, то сейчас этот показатель достиг 32 лет.

Гепатит С, включенный в программу ОМС, представляет серьезную угрозу, так как может привести к гепатокарциноме – раку печени, который часто протекает бессимптомно. Онищенко подчеркнул, что ранняя диагностика поможет предотвратить тяжелые последствия.

Академик также призвал граждан активнее проходить диспансеризацию, отметив, что 80% здоровья зависит от образа жизни – питания, сна и привычек. Новые меры в системе ОМС направлены на повышение медицинской грамотности и профилактику заболеваний.

Ранее писали, что в Тюмени один донор подарил жизнь четверым пациентам. Кроме того, в открытых водоемах можно подхватить «зуд купальщика».