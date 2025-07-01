Эксперт прокомментировала состояние медоборудования в российских санаториях

Доля изношенного медицинского оборудования в российских санаторно-курортных организациях составляет 48%, также износ отмечен у 32% принадлежащих им зданий. Об этом сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава России Наталия Зубарева.

"Процент износа самих зданий и сооружений, которые составляют инфраструктуру, и износа медицинского оборудования говорит о том, что в различных регионах - причем эта тенденция достаточно неравномерная - он имеет место быть. И если о медицинском оборудовании вести речь, то это порядка 48%, и общий износ зданий - это 32%, немалый процент", - сказала она на заседании экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике.

Зубарева отметила, что таких организаций в стране насчитывается более 1,7 тыс.