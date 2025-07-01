В Минздраве объяснили формирование реестра лиц с психическими диагнозами

Речь идёт о пациентах, состоящих на учёте в диспансерах. Такой список поможет улучшить медицинскую статистику и планирование помощи, отметили в ведомстве. Там пообещали защитить данные о пациентах.

При этом российские организации, помогающие людям с ментальными расстройствами, обеспокоены инициативой по созданию единого государственного реестра. Они отмечают, что частичный доступ к данным получат не только медицинские работники, но и сотрудники полиции, пишет «Коммерсантъ».

Документ о формировании списка правительство утвердило в мае. Для учёта в него внесут данные о пациентах с двенадцатью типами заболеваний (например, онкологическими, лёгочными, сердечно-сосудистыми) и состояний (в том числе беременные). Регистр в электронном виде будет вести Минздрав на базе единой государственной информационной системы здравоохранения, он начнёт действовать 1 марта 2026 года.