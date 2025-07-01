Названы соки, которые могут повлиять на эффективность лекарств от изжоги

Фруктовые соки, особенно кислые, могут снижать эффективность антацидных препаратов, направленных на борьбу с изжогой и другими проблемами ЖКТ, рассказал «Газете.Ru» клинический фармаколог «Р-Фарм» Александр Быков.

© Unsplash

Антациды — это лекарственные средства, которые нейтрализуют избыток желудочной кислоты. Антациды применяют при изжоге после еды, гастрите, язве желудка и при несварении.

«Свежие фрукты содержат значительное количество органических кислот – яблочную, лимонную, винную, которые способны изменять pH среды в желудочно-кишечном тракте. Это особенно важно для препаратов в энтеросолюбильной оболочке, включая многие ферментные средства. Исследования показывают, что кислые фруктовые соки могут снижать эффективность антацидных препаратов, влиять на всасывание некоторых лекарственных средств и изменять время их высвобождения из защитных оболочек», – рассказал специалист.

Особого внимания заслуживает взаимодействие цитрусовых соков с лекарственными препаратами.