Ветеринар: курение хозяина может вызвать рак у питомца

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с RT рассказал, какую угрозу для домашнего животного несёт курящий в квартире хозяин.

«Курение хозяина, несомненно, пагубно отражается на здоровье животных, которые находятся в накуренной комнате. Есть даже такой в медицине термин — пассивное курение. Оно считается для людей ничуть не менее опасным, чем активное», — рассказал он.

Шеляков заметил, что для животных опасность представляет не только дым, но и содержащиеся в табачной продукции ароматизаторы.

«Для человека ароматизатор может быть приятен, а для кошки быть мощнейшим аллергеном. То есть последствия от курения могут оказывать системное длительное влияние на организм животного, а также могут приводить и к незамедлительным аллергическим реакциям», — предупредил эксперт.

В итоге вредная привычка хозяина может привести животное к различным тяжёлым болезням, вплоть до онкологических, продолжил он.

«Мутагенные факторы табачного дыма — это основное. Различные астматические компоненты. Можно долго перечислять различные вредоносные факторы табачного дыма», — подытожил Шеляков.

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