В России появится общественный рейтинг здоровья регионов

В России уже в следующем году впервые "выстроят" регионы в рейтинг, отражающий показатели здоровья местных жителей, а также усилия власти и общественности, направленные на программы здоровьесбережения. Идея первого общественного рейтинга здоровья регионов прозвучала на Всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России", который в этом году был юбилейным - 20-м по счету и собрал более 9000 участников.

Идею рейтинговать регионы по уровню здоровьесбережения на форуме анонсировал известный кардиохирург, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия. Он уточнил, что в основу рейтинга лягут интегральные показатели, включая статистику, мнение граждан и KPI губернаторов (оценку их деятельности по развитию здравоохранения и продвижения оздоровительных программ).

"В своё время мы издавали Атлас здоровья России, включающий до 200 различных показателей. Сегодня мы начинаем подготовку к созданию первого общественного рейтинга здоровья регионов России, включающего интегральные междисциплинарные показатели и здравоохранные губернаторские KPI. Это будет объективный, прозрачный рейтинг, объединяющий статистику, мнение граждан и экспертную оценку. Его цель - не соревнование, а стимул. Он станет инструментом поддержки регионов, выявления лучших практик и взаимного развития. Уже сегодня мы приглашаем все регионы активно включиться в работу над рейтингом. Презентация первой версии рейтинга состоится в рамках Форума 2026 года".

Идею рейтинга поддержал министр здравоохранения Михаил Мурашко. При этом он подробно рассказал о планах развития системы здравоохранения на федеральном уровне. Логическим продолжением нацпроекта "Здоровье" стали три новых, стартовавших в этом году : "Продолжительная и активная жизнь", "Новые технологии сбережения здоровья" и "Семья" - они, в частности, включают строительство 330 женских консультаций, оснащение 140 перинатальных центров и продолжение расширения скрининга новорожденных на редкие наследственные заболевания.

"Мы уже достигли исторического минимума младенческой смертности - 4 промилле. Но важно идти дальше: снижать инвалидизацию детей, развивать реабилитацию и поддерживать семьи", - отметил министр.

В рамках развития медицинского приборостроения в Калужской области будет построен завод - программу инвестиций представил Ростех, до 2039 года их объем составит 30 млрд. рублей. Уже подписаны контракты с ведущими НИИ, речь идет, в числе прочего, об оборудовании для перинатальных центров.

На форуме также были представлены лучшие проекты медицинских учреждений. В конкурсе "Здоровье нации" победили 15 практик.

Вот лишь некоторые из самых интересных:

"Медицинская школа МОНИКИ" (Московская область) - цикл мастер-классов и экскурсий для школьников, где они учатся основам медицины. За год проект охватил более пяти тысяч детей, многие выбрали профессию врача.

"Держи здоровье под контролем" (Свердловская область). Волонтеры-медики проводят бесплатные обследования в селах. За 2024 год выявили 1200 случаев хронических заболеваний на ранних стадиях.

"Забота без границ" (Солнечногорская больница, Московская область).

Мобильные бригады врачей ведут прием пациентов в отдаленных поселках района. Благодаря проекту 90% жителей округа получили доступ к специалистам.

Среди успешных региональных проектов обсуждались программы Вологодской области: "Защити меня сегодня" - выплаты врачам за сохранение беременности (5000 руб. за отказ от аборта, 25 000 руб. за успешные роды). И вторая программа направлена на снижение потребления алкоголя. В области было решено ограничить время его продажи - только с 12:00 до 14:00 в будни.

Как отметил Михаил Мурашко, запрет продажи спиртного в праздники и сокращение времени продаж в будни дали результат уже через месяц: смертность от причин, связанных с алкоголизацией, снизилась на 18-41%.

"Это доказывает: даже небольшие меры могут спасти тысячи жизней", - подчеркнул министр.

В Тюменской области выполняют проект "Телемедицина в селах" - врачи консультируют пациентов онлайн, сократив очереди в поликлиниках на 30%.

Интересный проект представила и Тульская область: там организованы инклюзивные тренажерные залы для ветеранов СВО и людей с инвалидностью.

А межрегиональная программа "Здоровый муниципалитет" (названия могут отличаться, но суть одна и та же - стимулировать следовать правилам оздоровления), по сути, предназначена всем жителям страны: в разных городах открываются маршруты здоровья, где жители могут заниматься физкультурой самостоятельно или бесплатно воспользоваться помощью инструктора.

Форум "Здоровье нации" стал практической площадкой: лучшие проекты войдут в федеральный сборник, а прозвучавшие интересные и эффективные идеи и предложения - включены в итоговую резолюцию для Правительства.