Врач объяснила, как правильно снижать давление пожилым людям

Пожилым людям не стоит неумеренно снижать артериальное давление, потому что это может навредить им. Об этом kp.ru рассказал один из ведущих российских ученых и врачей-кардиологов, директор Клиники госпитальной терапии имени А.А. Остроумова Сеченовского университета, академик РАН, д.м.н. Юрий Беленков.

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"Сбивать давление ниже 120/80 в старшем возрасте уже небезопасно. У пожилых людей сужаются сонные артерии. Неумеренное снижение давления чревато недостатком кровоснабжения головного мозга и инсультом", - пояснил эксперт.

По его словам, слишком маленькая разница между верхним и нижним давлением не представляет опасности, однако, важно выяснить причину этого. Беленков отметил, что повышенное "нижнее" давление может сигнализировать о развитии гипертонии даже в том случае, если "верхний" показатель в норме. Врач уточнил, что речь может идти о болезнях почек или сосудов.

Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко до этого говорила, что одним из самых важных показателей здоровья, за которым нужно постоянно следить, является артериальное давление. По ее словам, его подъем выше отметки в 130/80 миллиметров ртутного столба может оказаться дебютом развития гипертонии.