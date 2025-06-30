28-летняя женщина испытывала только один симптом до последней стадии рака

Жительница Великобритании испытывала лишь один симптом до последней стадии рака желудка. Об этом пишет издание Metropoles.

28-летняя Джорджия Гардинер вела здоровый образ жизни, но однажды у нее возникли боли в животе.

Девушка обращалась в больницу шесть раз, однако врачи сказали, что это проявления изжоги из-за гастроэзофагеального рефлюкса.

Англичанка добилась нескольких дополнительных обследований, в ходе которых медики диагностировали ей рак желудка. Болезнь к тому моменту находилась уже на четвертой стадии.

Доктора озвучили неутешительный прогноз: женщине не удастся помочь, ей осталось жить около одного года.

Ранее китайские ученые выяснили, что болезнь Паркинсона может запускаться в почках, а не в мозге, как считалось ранее.