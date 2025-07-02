Специалист назвала первые признаки депрессии

Первыми признаками депрессии являются замкнутость, отстраненность от людей, безразличие к своему внешнему виду и пространству вокруг, отсутствие интереса к привычной деятельности.

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"Согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра, клиническая картина депрессивного эпизода включает сниженное настроение, утрату интересов и удовольствия, повышенную утомляемость даже при незначительном усилии и сниженную активность", - сообщила РИА Новости кандидат психологических наук, доцент, заместитель директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Мария Казарян.

Специалист добавила, что к другим симптомам депрессии относятся: сниженная способность к сосредоточению и вниманию, сниженные самооценка и чувство уверенности в себе, идеи виновности и уничижения. Также среди них есть мрачное и пессимистическое видение будущего, суицидальные идеи, намерения или действия, нарушенный сон, пониженный аппетит и потеря массы тела.

"Также встречаются смешанные или атипичные виды депрессии, такие как тревожная депрессия, доминирующим проявлением которой является повышенная тревожность. Другие виды депрессии с нетипичными симптомами включают в себя следующие признаки: гиперсонливость в течение дня, повышение аппетита и увеличение массы тела, нарушения межличностных отношений, улучшение состояния в утреннее время, лабильность настроения", - уточнила Казарян.

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