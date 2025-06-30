Медики спасли школьника, придавленного огромным камнем

В Кушве, вблизи отвалов старых карьеров, на 14-летнего подростка упал камень. После происшествия ребёнок находился в сознании, но самостоятельно выбраться не мог. Историю спасения мальчика рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

«На место незамедлительно прибыли медики скорой помощи и спасатели. Для подъёма огромного камня и освобождения придавленной ноги подростка было решено использовать специальный домкрат. Все понимали, что любое неправильное движение может привести к тяжёлым последствиям», — рассказали в пресс-службе.

Спасательная операция прошла успешно и пациента транспортировали в приёмное отделение Кушвинской больницы, где он был осмотрен дежурной бригадой врачей. После оказания помощи было принято решение о дальнейшей госпитализации подростка в Девятую детскую больницу города Екатеринбурга.

Специалисты Девятой детской больницы в неотложном порядке взяли пациента в операционную для выполнения интрамедуллярного стержневого остеосинтеза. Всего час понадобился бригаде врачей для выполнения хирургического вмешательства, что обеспечило стабильную фиксацию для быстрого сращения перелома и восстановления функции конечности. В послеоперационном периоде проводилась антибактериальная и противомикробная терапия, обезболивание, гемостатическая, симптоматическая, инфузионная терапия, лабораторный контроль. Учитывая обстоятельства получения травмы, с целью минимизации риска возможных осложнений специалисты Девятки применили VAC-терапию.

После достижения положительной динамики от VAC-терапии пациенту провели аутодермопластику для закрытия раневой поверхности. А спустя 11 дней он был выписан домой, под наблюдение врача травматолога-ортопеда по месту жительства.

Несколько дней назад стала известна история спасения девушки с редким заболеванием. Как писало ИА «Уральский меридиан», 16-летняя девушка переехала в Челябинск из Краснодара, чтобы учиться в местном колледже. В конце февраля она попала в больницу с подозрением на пневмонию, однако позже выяснилось, что у неё редкая форма красной волчанки.

После продолжительных обследований в марте врачи диагностировали аутоиммунное заболевание. Её перевели в детскую областную больницу, где ситуация продолжала ухудшаться: девушка утратила контроль над конечностями и перестала самостоятельно дышать, потребовалась искусственная вентиляция легких.

Для лечения были организованы телемедицинские консультации с ведущими специалистами из Москвы и Санкт-Петербурга. Состояние пациентки удалось стабилизировать благодаря процедуре плазмообмена, что стало вторым подобным случаем в истории российской педиатрии при лечении волчанки у детей.

Медики применяли иммуноглобулин и начали курс терапии. Первый положительный результат проявился, когда пациентка смогла пошевелить рукой. Для проведения ИВЛ ей выполнили трахеостомию – специальное отверстие в шее для подачи воздуха в трахею. К концу весны пациентку перевели из реанимации в реабилитационное отделение. В настоящее время девушка выписана из больницы, однако впереди её ждёт длительный период восстановления.