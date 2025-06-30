Черви и глисты: если их не видно, не значит, что их нет
В настоящее время известно 2287 видов гельминтов, паразитирующих у человека, из них около 50 видов имеют широкое распространение. Мамедова Айсель, гастроэнтеролог, терапевт, эндоскопист, рассказала «Рамблеру», как распознать обитающих в теле глистов и червей и почему они вообще заводятся.
На территории России наиболее часто встречаются около 20 видов паразитов. Гельминты человека относятся к двум типам живых организмов:
- типу круглых червей – Nemathelminthes (класс Nematoda: аскарида, власоглав, острица, трихинелла, токсокара, кишечная угрица, филярии, анкилостома, ришта и др.)
- типу плоских червей – Plathelminthes, в состав которых входит класс Trematoda (сосальщики: описторхис, клонорхис, фасциолы, шистосомы и др.) и класс Cestoda (ленточные черви: отряд цепней – бычий, свиной, карликовый; эхинококки и отряд лентецов – лентец широкий и др.).
На протяжении своего жизненного цикла гельминты проходят несколько стадий развития – яйцо, личинка, взрослый гельминт. Половозрелые взрослые формы (имаго) паразитируют в организме окончательного (дефинитивного) хозяина, а яйца и личинки обычно развиваются или в почве, или в организме промежуточных и дополнительных хозяев.
«Человек может быть как окончательным, так и промежуточным хозяином гельминтов», – подчеркнула специалист.
Основные пути заражения глистами и червями
- Поедание необработанной пищи. Заражение часто происходит при употреблении сырой или недостаточно термически обработанной рыбы, мяса или овощей, которые могут содержать личинки глистов.
- Контакт с зараженной землей или песком. Некоторые гельминты могут проникать через кожу (например, анкилостомы), если человек ходит босиком по зараженной территории.
- Фекально-оральный путь. Это наиболее распространенный способ передачи, особенно у детей. Если руки не были тщательно вымыты после туалета, возможно заражение через еду или воду.
- Контакт с зараженными животными. Некоторые гельминты передаются через домашних или диких животных, если человек контактирует с их фекалиями.
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Опасные последствия
Глисты могут абсорбировать питательные вещества из пищи, что может приводить к дефициту витаминов и минералов у хозяина. Это особенно касается детей, у которых потребность в питательных веществах выше. Хронические инфицирования глистами могут привести к ослаблению иммунной системы, что делает человека более восприимчивым к другим инфекционным заболеваниям.
Некоторые виды гельминтов могут непосредственно повреждать ткани и органы, в которых они обитают, что может привести к воспалению, инфекциям и другим заболеваниям. Кроме того, они могут изменять состав кишечной микробиоты, что может повлиять на здоровье всего организма, поскольку кишечная микробиота играет важную роль в пищеварении, метаболизме и иммунной функции.
Также наличие глистов может активировать иммунный ответ организма. Некоторые гельминты могут вызывать хроническое воспаление, что в свою очередь может приводить к развитию аутоиммунных заболеваний. И, наконец, некоторые люди могут испытывать аллергические реакции на глисты или их продукты жизнедеятельности.
Симптомы наличия гельминтов
- Самый банальный клинический симптом – зуд в заднем проходе. Это на слуху у многих людей, поэтому это связывают с присутствием паразитов, особенно в детской практике.
- Слюнотечение во сне или по утрам, тошнота по утрам при чистке зубов. Это все те проявления, которые могут косвенно говорить о присутствии паразитарной инвазии в организме.
- Повышенное чувство голода, иногда до обмороков.
- Аллергические высыпания на коже. Читая лекции врачам, очень часто заостряю внимание на том, чтобы врачи не спешили давать противоаллергические средства тому или иному пациенту.
«Разберитесь сначала до конца – нет ли там глистных инвазий. Потому что высокая степень аллергизации, вдруг появившись у человека в течении короткого периода времени, может говорить, в первую очередь, о том, что у пациента присутствует паразитарная инвазия», – объясняет терапевт.
- Высыпания в области век, их шелушение, отечность.
- Синдром хронической усталости, психические расстройства без ведомых причин.
- Любой кожный зуд. Особенно в детской практике. В первую очередь нужно исключить присутствие паразитарных инвазий.
- Вздутие, бурление в животе, неустойчивый стул. Любые проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта.
- Дефицит массы тела, или наоборот избыточный вес. При паразитозах может быть и то, и другое.
- Присутствие нескольких хронических болезней одновременно. Заболевания суставов, бронхолегочного дерева, желудочно-кишечного тракта.
«Если вдруг человек начинает болеть поэтапно то одним, то вторым, то третьим, то пятым, то десятым, и изначально не было видимых причин для этого, то это повод задуматься над наличием паразитов в организме», – отметила Мамедова.
- Плохое самочувствие, а диагноз неясен.
- Неприятный запах изо рта.
- Стул с необычным запахом серы и гнили.
- Непонятные боли в животе, летучие, внезапно появляющиеся спазмы, тянущие боли. Тоже нужно исключить, особенно в детской практике, присутствие паразитов.
- Длительные токсико-аллергические проявления. Периодически появляющиеся внезапно, непонятные аллергические реакции на продукты питания.
- Стойкая анемия. Когда значительно снижается и плохо поддается коррекции гемоглобин.
- Длительные лимфаденопатии (состояние, проявляющееся увеличением узлов лимфатической системы), рецидивирующие лимфадениты тоже могут говорить о присутствии паразитарных инвазий.
«У детей: отставание в физическом, психосоматическом, психоэмоциональном развитии, гиперреактивность, либо наоборот заторможенность. У детей-школьников плохое усвоение материала – все это может говорить о присутствии скрытых паразитозов в организме», – уточнила эндоскопист.
Диагностика
Для определения наличия глистов (гельминтов) используются различные методы и анализы. Основные из них:
- Кал на яйца гельминтов. Это один из самых распространенных и простых методов. Пациент предоставляет образцы кала, которые затем исследуются под микроскопом для выявления яиц гельминтов.
- Кал на антитела. Анализ на выявление антител к гельминтам в кале может помочь в диагностике некоторых инфекций, особенно если яйца не обнаружены.
- Общий анализ крови. Этот тест может показать наличие эозинофилии (повышение уровня эозинофилов), что часто указывает на паразитарные инфекции.
- Серологические тесты. Эти анализы обнаруживают антитела к определенным гельминтам в крови. Они могут быть полезны для диагностики инфекций, вызванных такими паразитами, как мигающий или эхинококк.
- УЗИ, рентген или КТ. В некоторых случаях, если есть подозрение на наличие гельминтов, можно провести визуализирующие исследования, чтобы оценить состояние внутренних органов и наличие кист или других образований.
- Биопсия. В редких случаях может потребоваться биопсия затронутых тканей для диагностики.
Профилактика заражения
- Тщательная термическая обработка пищи. Убедитесь, что мясо и рыба хорошо приготовлены.
- Мытье рук. Регулярно и тщательно мойте руки с мылом, особенно после туалета и перед едой.
- Соблюдение гигиены. Берите за правило следить за чистотой в доме и на кухне, особенно в местах хранения продуктов.
- Чистка и мытье фруктов и овощей. Перед употреблением тщательно мойте все фрукты и овощи, особенно если они будут употребляться сырыми.
- Использование защищенных источников воды. Пейте фильтрованную или кипяченую воду, особенно в местах с плохой санитарией.
- Соблюдение мер предосторожности при контакте с животными. Избегайте контакта с фекалиями домашних и диких животных, а также регулярно проверяйте домашних животных на наличие гельминтов.
Если у вас есть подозрения на наличие гельминтов, рекомендуется обратиться к врачу. Специалист сможет дать вам рекомендации по проведению анализов и уточнить дальнейшие действия.
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