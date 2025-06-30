Черви и глисты: если их не видно, не значит, что их нет

В настоящее время известно 2287 видов гельминтов, паразитирующих у человека, из них около 50 видов имеют широкое распространение. Мамедова Айсель, гастроэнтеролог, терапевт, эндоскопист, рассказала «‎Рамблеру», как распознать обитающих в теле глистов и червей и почему они вообще заводятся.

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На территории России наиболее часто встречаются около 20 видов паразитов. Гельминты человека относятся к двум типам живых организмов:

типу круглых червей – Nemathelminthes (класс Nematoda: аскарида, власоглав, острица, трихинелла, токсокара, кишечная угрица, филярии, анкилостома, ришта и др.)

типу плоских червей – Plathelminthes, в состав которых входит класс Trematoda (сосальщики: описторхис, клонорхис, фасциолы, шистосомы и др.) и класс Cestoda (ленточные черви: отряд цепней – бычий, свиной, карликовый; эхинококки и отряд лентецов – лентец широкий и др.).

На протяжении своего жизненного цикла гельминты проходят несколько стадий развития – яйцо, личинка, взрослый гельминт. Половозрелые взрослые формы (имаго) паразитируют в организме окончательного (дефинитивного) хозяина, а яйца и личинки обычно развиваются или в почве, или в организме промежуточных и дополнительных хозяев.

«‎Человек может быть как окончательным, так и промежуточным хозяином гельминтов‎», – подчеркнула специалист.

Основные пути заражения глистами и червями

Поедание необработанной пищи. Заражение часто происходит при употреблении сырой или недостаточно термически обработанной рыбы, мяса или овощей, которые могут содержать личинки глистов. Контакт с зараженной землей или песком. Некоторые гельминты могут проникать через кожу (например, анкилостомы), если человек ходит босиком по зараженной территории. Фекально-оральный путь. Это наиболее распространенный способ передачи, особенно у детей. Если руки не были тщательно вымыты после туалета, возможно заражение через еду или воду. Контакт с зараженными животными. Некоторые гельминты передаются через домашних или диких животных, если человек контактирует с их фекалиями.

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Опасные последствия

Глисты могут абсорбировать питательные вещества из пищи, что может приводить к дефициту витаминов и минералов у хозяина. Это особенно касается детей, у которых потребность в питательных веществах выше. Хронические инфицирования глистами могут привести к ослаблению иммунной системы, что делает человека более восприимчивым к другим инфекционным заболеваниям.

Некоторые виды гельминтов могут непосредственно повреждать ткани и органы, в которых они обитают, что может привести к воспалению, инфекциям и другим заболеваниям. Кроме того, они могут изменять состав кишечной микробиоты, что может повлиять на здоровье всего организма, поскольку кишечная микробиота играет важную роль в пищеварении, метаболизме и иммунной функции.

Также наличие глистов может активировать иммунный ответ организма. Некоторые гельминты могут вызывать хроническое воспаление, что в свою очередь может приводить к развитию аутоиммунных заболеваний. И, наконец, некоторые люди могут испытывать аллергические реакции на глисты или их продукты жизнедеятельности.

Симптомы наличия гельминтов

Самый банальный клинический симптом – зуд в заднем проходе . Это на слуху у многих людей, поэтому это связывают с присутствием паразитов, особенно в детской практике.

. Это на слуху у многих людей, поэтому это связывают с присутствием паразитов, особенно в детской практике. Слюнотечение во сне или по утрам, тошнота по утрам при чистке зубов. Это все те проявления, которые могут косвенно говорить о присутствии паразитарной инвазии в организме.

во сне или по утрам, по утрам при чистке зубов. Это все те проявления, которые могут косвенно говорить о присутствии паразитарной инвазии в организме. Повышенное чувство голода , иногда до обмороков.

, иногда до обмороков. Аллергические высыпания на коже. Читая лекции врачам, очень часто заостряю внимание на том, чтобы врачи не спешили давать противоаллергические средства тому или иному пациенту.

«‎Разберитесь сначала до конца – нет ли там глистных инвазий. Потому что высокая степень аллергизации, вдруг появившись у человека в течении короткого периода времени, может говорить, в первую очередь, о том, что у пациента присутствует паразитарная инвазия», – объясняет терапевт.

Высыпания в области век, их шелушение, отечность .

их шелушение, отечность Синдром хронической усталости , психические расстройства без ведомых причин.

, психические расстройства без ведомых причин. Любой кожный зуд. Особенно в детской практике. В первую очередь нужно исключить присутствие паразитарных инвазий.

Особенно в детской практике. В первую очередь нужно исключить присутствие паразитарных инвазий. Вздутие, бурление в животе, неустойчивый стул. Любые проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта.

Любые проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта. Дефицит массы тела, или наоборот избыточный вес. При паразитозах может быть и то, и другое.

При паразитозах может быть и то, и другое. Присутствие нескольких хронических болезней одновременно. Заболевания суставов, бронхолегочного дерева, желудочно-кишечного тракта.

«Если вдруг человек начинает болеть поэтапно то одним, то вторым, то третьим, то пятым, то десятым, и изначально не было видимых причин для этого, то это повод задуматься над наличием паразитов в организме», – отметила Мамедова.

Плохое самочувствие, а диагноз неясен.

Неприятный запах изо рта.

Стул с необычным запахом серы и гнили.

Непонятные боли в животе, летучие, внезапно появляющиеся спазмы, тянущие боли. Тоже нужно исключить, особенно в детской практике, присутствие паразитов.

летучие, внезапно появляющиеся спазмы, тянущие боли. Тоже нужно исключить, особенно в детской практике, присутствие паразитов. Длительные токсико-аллергические проявления. Периодически появляющиеся внезапно, непонятные аллергические реакции на продукты питания.

Периодически появляющиеся внезапно, непонятные аллергические реакции на продукты питания. Стойкая анемия. Когда значительно снижается и плохо поддается коррекции гемоглобин.

Когда значительно снижается и плохо поддается коррекции гемоглобин. Длительные лимфаденопатии (состояние, проявляющееся увеличением узлов лимфатической системы), рецидивирующие лимфадениты тоже могут говорить о присутствии паразитарных инвазий.

«У детей: отставание в физическом, психосоматическом, психоэмоциональном развитии, гиперреактивность, либо наоборот заторможенность. У детей-школьников плохое усвоение материала – все это может говорить о присутствии скрытых паразитозов в организме», – уточнила эндоскопист.

Диагностика

Для определения наличия глистов (гельминтов) используются различные методы и анализы. Основные из них:

Кал на яйца гельминтов. Это один из самых распространенных и простых методов. Пациент предоставляет образцы кала, которые затем исследуются под микроскопом для выявления яиц гельминтов. Кал на антитела. Анализ на выявление антител к гельминтам в кале может помочь в диагностике некоторых инфекций, особенно если яйца не обнаружены. Общий анализ крови. Этот тест может показать наличие эозинофилии (повышение уровня эозинофилов), что часто указывает на паразитарные инфекции. Серологические тесты. Эти анализы обнаруживают антитела к определенным гельминтам в крови. Они могут быть полезны для диагностики инфекций, вызванных такими паразитами, как мигающий или эхинококк. УЗИ, рентген или КТ. В некоторых случаях, если есть подозрение на наличие гельминтов, можно провести визуализирующие исследования, чтобы оценить состояние внутренних органов и наличие кист или других образований. Биопсия. В редких случаях может потребоваться биопсия затронутых тканей для диагностики.

Профилактика заражения

Тщательная термическая обработка пищи. Убедитесь, что мясо и рыба хорошо приготовлены. Мытье рук. Регулярно и тщательно мойте руки с мылом, особенно после туалета и перед едой. Соблюдение гигиены. Берите за правило следить за чистотой в доме и на кухне, особенно в местах хранения продуктов. Чистка и мытье фруктов и овощей. Перед употреблением тщательно мойте все фрукты и овощи, особенно если они будут употребляться сырыми. Использование защищенных источников воды. Пейте фильтрованную или кипяченую воду, особенно в местах с плохой санитарией. Соблюдение мер предосторожности при контакте с животными. Избегайте контакта с фекалиями домашних и диких животных, а также регулярно проверяйте домашних животных на наличие гельминтов.

Если у вас есть подозрения на наличие гельминтов, рекомендуется обратиться к врачу. Специалист сможет дать вам рекомендации по проведению анализов и уточнить дальнейшие действия.

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