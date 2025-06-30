Терапевт предупредила о передающемся от клещей и мух заболевании

После контакта с больным животным человек может заразиться опасным заболеванием — туляремией, предупредила врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, как защититься от этого заболевания.

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По словам специалиста, туляремию вызывает бактерия Francisella tularensis. Она может попадать в организм человека во время контакта с инфицированными дикими или домашними животными, через укусы клещей и блох, а также при употреблении плохо обработанной еды и воды из загрязненных источников, так как бактерия может находиться и в почве, и в воде, и на растениях.

Доктор отметила, что симптомы туляремии обычно проявляются в течение двух-четырех дней после заражения, причем заболевание начинается внезапно. Его признаками медик назвала лихорадку, слабость, головную и мышечную боль, озноб, кашель, поражение глаз, увеличение лимфоузлов и их болезненность.

«Для установления диагноза необходимо обратиться к врачу-инфекционисту. При подозрении на туляремию требуется госпитализация и терапия антибактериальными препаратами — при своевременном и адекватном лечении прогноз заболевания благоприятный», — подчеркнула Агаева.

Для профилактики заражения она посоветовала использовать средства индивидуальной защиты (перчатки и маски) при работе в местах, где могли находиться зараженные животные, и при контакте с ними. В лесу и сельской местности врач рекомендовала носить закрытую одежду и пользоваться репеллентами. Важно также обрабатывать поврежденные участки кожи антисептиком при контакте с животными и насекомыми, а также тщательно обрабатывать продукты перед употреблением.

Ранее доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ Юлия Меликова предостерегла от игр с бездомными животными. Одной из самых частых передающихся от животных инфекций она назвала токсоплазмоз, которым можно заразиться, если просто погладить кошку.