Многие боятся начинать прием статинов – мол, «как сядешь, так и не слезешь». Но именно в этом и суть их действия. Статины блокируют выработку фермента, отвечающего за синтез холестерина низкой плотности – того самого, который образует опасные бляшки в сосудах.

Пока вы принимаете препарат, этот процесс притормаживается: холестерин не участвует в образовании бляшек и постепенно выводится. Но стоит прекратить прием – и процесс запускается заново.

Три фактора, которые ускоряют старение

Исследования показывают: даже если бляшка уже есть, длительное применение статинов может ее уменьшить. Пусть всего на миллиметр, но этого достаточно, чтобы снизить риск инсульта или инфаркта. Поэтому главный вопрос не в том, как долго их пить, а в том насколько долго вы хотите жить без серьезных осложнений.

Подробнее об этом рассказала в своем видео врач-гастроэнтеролог Татьяна Жукова.