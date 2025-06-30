Врачи спасли мужчину, который выпил гербицид вместо газировки

Врачи Сергиево-Посадской больницы оказали помощь мужчине, который случайно выпил химикат для уничтожения сорняков, приняв его за газировку. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«Бригадой скорой помощи в Сергиево-Посадскую больницу был доставлен 40-летний мужчина, который вместо сладкой газировки выпил гербицид – химическое средство для борьбы с растительностью. С его слов, работая на даче, он случайно перепутал бутылки, которые стояли рядом», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пациент получил химический ожог пищевода и желудка.

«Нами была проведена интенсивная инфузионная и дезинтоксикационная терапия. К счастью, осложнения в виде желудочно-кишечного кровотечения и печеночно-почечной недостаточности не развились», – приводятся в сообщении слова врача хирургического отделения №3 Павла Лазуки.

Врач также напомнил, что нельзя хранить химикаты рядом с пищевыми продуктами и напитками.

Сейчас мужчина уже чувствует себя хорошо и выписан из больницы.

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