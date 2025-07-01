В больницы с жалобами на укусы клещей обратились почти 386 тысяч россиян

С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения с жалобами на укусы обратились почти 386 тысяч россиян, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Больше всего обращений из-за укусов клещей зарегистрировано в Челябинской, Свердловской, Кировской, Томской, Кемеровской областях, а также в Удмуртской Республике и Пермском крае. При этом прививку от клещевого энцефалита сделали более 3,3 млн человек, уточнили в ведомстве.

Для профилактики укусов клещей на территории России проводятся акарицидные обработки, подчеркнули в Роспотребнадзоре. На сегодняшний день обработано свыше 224 тысяч гектаров, а в детских оздоровительных организациях перед открытием было обработано 44,8 тысячи гектаров.