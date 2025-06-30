Как правильно ставить ректальные суппозитории

Ректальные суппозитории — это популярная форма лекарственных средств. Но несмотря на их широкое применение, многие пациенты сталкиваются с тем, что свеча после введения не растворяется должным образом. В чем причина и как правильно ставить свечи, «‎Рамблеру» рассказал врач-терапевт, к.м.н., эксперт телеканала «Доктор» Алексей Хухрев.

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Свечи используются для лечения самых разных состояний. Их выписывают не только от геморроя и воспалений прямой кишки, но и для системного введения жаропонижающих или обезболивающих препаратов.

«Ректальные суппозитории нужно ставить на длину всего пальца — чем глубже вы введете свечу, тем выше там будет температура и тем с большей вероятностью глицериновая свеча под воздействием температуры тела расплавится. Если суппозиторий поставить недостаточно глубоко, непосредственно в анальном канале, где температура ниже, он может дольше растворяться. Поэтому идеально свечу нужно вставлять на всю длину пальца», — объяснил эксперт.

Почему это важно?

Температура тела — ключевой фактор для растворения суппозитория. В более глубоких отделах прямой кишки температура выше (около 37 градусов), а значит, препарат быстрее плавится и начинает действовать. Если же свечу оставить слишком близко к анальному сфинктеру, температура там ниже, и процесс растворения может затянуться на часы.

Это особенно критично для:

глицериновых суппозиториев (частая жалоба — «не растаяла», «вышла целой»),

противовоспалительных и обезболивающих средств, от которых ждут быстрого эффекта,

препаратов для снятия спазмов и судорог у детей.

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Как правильно ставить ректальную свечу: пошагово

Вымойте руки с мылом и вытрите их насухо. Достаньте свечу из упаковки и, если она слишком мягкая (летом, при хранении вне холодильника), положите на пару минут в холодильник. Лягте на бок, слегка подтянув колени к животу — это оптимальная поза для введения. Осторожно раздвиньте ягодицы и вставьте свечу на всю длину пальца. После введения сожмите ягодицы и полежите спокойно хотя бы несколько минут, чтобы свеча не выскользнула обратно.

Частые ошибки

Вводить свечу только наполовину. Это одна из самых распространенных причин нерастворившихся суппозиториев. Чем глубже — тем лучше.

Это одна из самых распространенных причин нерастворившихся суппозиториев. Чем глубже — тем лучше. Не подготовить свечу при жаре. Летом она может подтаять и станет трудно вставляемой. Кратковременное охлаждение решит проблему.

Летом она может подтаять и станет трудно вставляемой. Кратковременное охлаждение решит проблему. Не соблюдать покой после введения. Если сразу встать и активно двигаться, свеча может выскользнуть.

Когда свеча не растает вообще?

Редко, но бывает, что суппозиторий не поддается даже после правильного введения. Возможные причины:

некачественный препарат (особенно при нарушении условий хранения);

слишком толстый или твердый состав (иногда встречается в недорогих глицериновых свечах);

воспалительные процессы в прямой кишке, которые могут снижать местную температуру.

«Если несколько раз подряд свеча остается практически нетронутой, стоит проверить срок годности препарата, условия его хранения и проконсультироваться с врачом. В некоторых случаях потребуется замена на другой препарат или форма введения лекарства», — подчеркнул Хухрев.

Как хранить свечи, чтобы они работали?

всегда проверяйте срок годности,

храните в холодильнике или в прохладном месте при температуре до +8 градусов (если указано в инструкции),

не оставляйте на солнце или в тепле — это приводит к их размягчению и потере структуры.

Подводя итог: ректальные суппозитории — эффективная и удобная форма лечения, но только при правильном применении. Глубокое введение — обязательное условие, обеспечивающее адекватную температуру для растворения и высвобождения активных веществ.

Используйте препараты только по назначению врача, строго следуйте инструкции и при любых сомнениях консультируйтесь со специалистом. Это гарантия безопасности и успеха терапии.

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