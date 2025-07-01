Почему постоянно мерзнут руки и ноги: в чем опасность

Многие люди жалуются, что их руки и ноги всегда холодные, даже в теплое время года и в помещениях. Почему так происходит? Можно ли считать холодные конечности признаком болезни? На эти вопросы в беседе с «‎Рамблером» ответил врач-терапевт, к.м.н., эксперта телеканала «Доктор» Алексей Хухрев.

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«Постоянно мерзнут руки и ноги всегда у одних и тех же людей, у которых это такая специфическая конституция, то, что называется "мерзлявая натура". Но иногда мерзлявость может быть связана и с внутренними заболеваниями», — объяснил эксперт.

Особенности терморегуляции организма

У всех людей разная физиология. Тело постоянно распределяет тепло по тканям и органам, и у некоторых людей сосуды в конечностях быстрее сужаются при малейшем снижении температуры воздуха. Это защитный механизм, который помогает сохранять тепло для жизненно важных органов, но при этом оставляет руки и ноги холодными.

«Мерзлявая натура» чаще встречается у женщин. Они по природе имеют более высокий процент жировой ткани и меньшую мышечную массу. Мышцы — это наш обогреватель: при сокращении они вырабатывают тепло. Меньше мышц — меньше тепла.

У худощавых мужчин схожая проблема. Из-за недостатка мышц у них меньший запас тепла и более активные вегетативные реакции.

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Гормональные колебания у женщин также влияют на терморегуляцию. Во время фазы менструального цикла температура тела и чувствительность к холоду могут меняться. Эстрогены способны влиять на тонус сосудов, делая их более склонными к сужению.

«Люди с преобладанием парасимпатической системы могут замечать не только холодные конечности, но и склонность к потливости ладоней, более частую усталость, пониженную частоту сердечных сокращений. Это не болезнь, а индивидуальная физиология», — уточняет Алексей Хухрев.

Когда это не норма: возможные причины

Хотя в подавляющем большинстве случаев холодные руки и ноги — просто особенность организма, бывают исключения. К ним относятся:

1. Анемия

Недостаток гемоглобина снижает способность крови переносить кислород, а значит, ткани (включая кожу) хуже прогреваются. При анемии часто наблюдается бледность кожи, усталость, одышка при нагрузке.

2. Гипотиреоз

При снижении функции щитовидной железы замедляются все обменные процессы. Человек чувствует хроническую усталость, набор веса, сухость кожи, выпадение волос. Одним из признаков может быть и постоянный холод в руках и ногах.

3. Болезни сосудов

Болезнь Рейно — редкое состояние, при котором сосуды пальцев рук и ног спазмируются даже при небольшой прохладе или стрессе. Кожа может белеть или синеть, появляться покалывание.

4. Нервные расстройства и хронический стресс

Длительное нервное напряжение вызывает сужение сосудов. Под действием стресса усиливается выброс адреналина, который сужает сосуды периферии.

5. Дегидратация и дефицит электролитов

При нехватке воды и электролитов кровь становится более вязкой. Из-за этого кровообращение может ухудшаться на периферии.

Что можно сделать?

Если вы здоровы, но все равно мерзнете — это не значит, что вы должны смириться. Есть несколько простых способов уменьшить дискомфорт:

Одеваться многослойно и не пренебрегать перчатками и носками даже в межсезонье. Делать легкую разминку каждые пару часов — это стимулирует кровообращение. Массировать руки и ноги для улучшения притока крови. Употреблять достаточное количество жидкости. Включать в рацион больше белка и железа (мясо, рыба, бобовые), если нет противопоказаний. Следить за уровнем стресса.

Когда идти к врачу?

При выраженной бледности, синюшности пальцев.

При болях и онемении в пальцах при холоде.

При язвах или трещинах на пальцах, плохо заживающих.

При сопутствующих симптомах — одышке, потере веса, хронической усталости, выпадении волос.

«Если человек замечает, что холодные конечности сопровождаются другими симптомами — сильной слабостью, бледностью, выпадением волос, значительным изменением веса, сухостью кожи, стоит обратиться к врачу. Это может быть признаком анемии, гипотиреоза или другого заболевания», — рекомендует врач-терапевт.

Врач сможет оценить ваше общее состояние, при необходимости назначить анализы крови (гемоглобин, железо, гормоны щитовидной железы). Если будут обнаружены какие-то отклонения, он перенаправит вас к узкому специалисту.

«В 99% случаев это просто особенности организма, и человеку достаточно чуть теплее одеваться и уделять внимание физической активности. Но всегда есть 1% ситуаций, когда причина в болезни, и тогда лучше пройти обследование и уточнить диагноз», — подытоживает Алексей Хухрев.

Подводя итог: холодные руки и ноги чаще всего связаны с особенностями сосудистой регуляции и индивидуальной конституцией человека. Однако важно быть внимательным к сигналам организма. Если к холодным конечностям добавляются другие настораживающие симптомы, не стоит откладывать визит к врачу.

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