Доктор Мясников раскрыл неожиданную пользу кошек для здоровья

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл неожиданную пользу кошек для здоровья хозяев. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» доктор заявил, что мурлыканье этих животных способствует быстрому заживлению ран. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

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«Есть работы, причем серьезных ученых. Они исследовали мурлыканье [кошек], и там оно в таком диапазоне идет, что в нем быстрее заживают раны», — рассказал Мясников.

Специалист добавил, что этот звук, который издают кошки, также помогает нормализовать артериальное давление.

Ранее Мясников рассказал, как вместе с сыном случайно встретился с опасными акулами, когда плавал в океане. Доктор признался, что в тот момент испытал глубинный ужас.

Перед этим Мясников опубликовал видео со съемок программы, где он лег в постель со змеей. В подписи к ролику он в шутку пожаловался на трудности работы.