Ученый назвал признаки аллергии на сперму у женщин

Зуд, жжение, отек влагалища и даже затрудненное дыхание после полового акта могут быть признаками редкой, но реальной аллергии на сперму. Это состояние вызывают содержащиеся в семенной плазме белки — в частности, простатспецифический антиген (ПСА). Об этом изданию The Conversation рассказал доцент кафедры репродуктивных наук Манчестерского столичного университета Майкл Кэрролл.

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По словам эксперта, гиперчувствительность к семенной плазме (ГСП), относится к аллергиям первого типа — как сенная лихорадка или аллергия на арахис. Впервые аллергия на сперму была описана в медицинской литературе в 1967 году, однако состояние остается недостаточно диагностированным, поскольку симптомы легко спутать с другими нарушениями.

Ученый отметил, что проявления такой аллергии могут быть как местными (покраснение, жжение, зуд, отек вульвы или влагалища), так и системными — от крапивницы до анафилаксии. Симптомы появляются, как правило, в течение нескольких минут после контакта.

«Как показало исследование американского аллерголога Джонатана Бернштейна, почти у 12% женщин с посткоитальными реакциями возможно наличие ГСП. Причем аллергия не зависит от конкретного партнера: ПСА присутствует в сперме любого мужчины», – объяснил Кэрролл

Специалист добавил, что у некоторых женщин реакцию может спровоцировать перекрестная чувствительность. Например, сходство между собачьим белком Can f 5 и человеческим ПСА может объяснить случаи аллергии на сперму у женщин, страдающих аллергией на собак.

«Диагноз ставится редко, и зачастую женщины сами догадываются о связи, замечая, что симптомы исчезают при использовании презерватива. При этом избежать контакта со спермой — не всегда вариант, особенно при планировании беременности. В таких случаях применяются антигистаминные препараты или экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) с «очищенной» спермой», – заключил эксперт.