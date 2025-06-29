Психиатр объяснил, почему людей с депрессией хотят лишить водительских прав

Россиян с диагностированной депрессией могут лишить водительских прав. Об этом сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова МГЮА им. Кутафина Тургунбой Зокиров. Право на вождение могут приостановить людям, страдающим от двух форм заболевания — F32 или F33 (по международной классификации болезней). Что это за виды депрессии и почему с таким диагнозом не стоит управлять автомобилем, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

По словам врача-психиатра Евгения Фомина, существует определенная опасность вождения автомобиля в состоянии депрессии:

Сейчас психическое состояние человека оценивается по остаточному принципу на медицинском осмотре при получении прав, а состояние депрессии может длиться годами и привести к катастрофе. При данном заболевании человек заторможенный, у него снижена скорость реакции и концентрация внимания. Также если человеку диагностирована депрессия, вероятнее всего, ему выписывают антидепрессанты, которые негативно влияют на центральную нервную систему и снижают внимательность.

Специалист также рассказал, какие формы депрессии скрываются под F32 или F33:

F32 — депрессивный эпизод;

F33 — рекуррентное депрессивное расстройство.

При депрессивном эпизоде у человека снижена способность к сосредоточению внимания, повышена утомляемость, снижена активность, наблюдаются суицидальные мысли. При рекуррентном или рецидивирующем депрессивном расстройстве у человека периодически возникают эпизоды пониженного настроения, снижено состояние когнитивных функций, фокус внимания, что является прямым противопоказанием для вождения автомобиля, — объяснил психиатр.

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