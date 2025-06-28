В США отказались от ряда детских вакцин

Комитет по вакцинам, возглавляемый Робертом Ф. Кеннеди младшим, новым Министром здравоохранения США, проголосовал за отказ от рекомендаций по сезонным прививкам от гриппа с тиомерсалом — консервантом, содержащим этилртуть. Решение приняли после выступления «антивакцинатора с искажённой информацией, не подтверждённой научными данными», пишут СМИ.

© РИА Новости

За последние 25 лет множество исследований показали, что тиомерсал безопасен и не вызывает серьёзных проблем — лишь небольшое раздражение в месте укола. Большинство гриппозных вакцин в США и так не содержат этот консервант, он применяется лишь в многоразовых флаконах, чтобы предотвратить рост бактерий.

Однако отказ от тиомерсала может увеличить стоимость вакцин в других странах и снизить доступность прививок.

Во время обсуждения лишь один эксперт — педиатр Коди Мейснер — отметил, что тиомерсал быстро выводится из организма и не вызывает опасных эффектов. Остальные члены комитета не спорили и поддержали удаление тиомерсала из рекомендаций.

Критики опасаются, что решение основано на псевдонаучных данных и может негативно повлиять на здоровье людей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.