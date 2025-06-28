Комитет Министра здравоохранения США отказался от некоторых детских вакцин
Комитет по вакцинам, возглавляемый Робертом Ф. Кеннеди младшим, новым Министром здравоохранения США, проголосовал за отказ от рекомендаций по сезонным прививкам от гриппа с тиомерсалом — консервантом, содержащим этилртуть. Решение приняли после выступления «антивакцинатора с искажённой информацией, не подтверждённой научными данными», пишут СМИ.
За последние 25 лет множество исследований показали, что тиомерсал безопасен и не вызывает серьёзных проблем — лишь небольшое раздражение в месте укола. Большинство гриппозных вакцин в США и так не содержат этот консервант, он применяется лишь в многоразовых флаконах, чтобы предотвратить рост бактерий.
Однако отказ от тиомерсала может увеличить стоимость вакцин в других странах и снизить доступность прививок.
Во время обсуждения лишь один эксперт — педиатр Коди Мейснер — отметил, что тиомерсал быстро выводится из организма и не вызывает опасных эффектов. Остальные члены комитета не спорили и поддержали удаление тиомерсала из рекомендаций.
Критики опасаются, что решение основано на псевдонаучных данных и может негативно повлиять на здоровье людей.
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