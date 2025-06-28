В российском регионе выявили 11 заболевших лихорадкой Западного Нила

В Самарской области выявили 11 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Среди зараженных 7 детей.

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Пять случаев выявлено в Самаре, еще два человека - в Волжском районе, по одному – в Чапаевске, Новокуйбышевске и Кинельском районе, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, вирус передается через укус комаров и клещей. Предварительно, заболевшие заразились вирусом во время отдыха за границей.

Что касается лечения, лекарств от лихорадки Западного Нила нет. Медики ограничиваются наблюдением и симптоматическим лечением. Сами симптомы – высокая температура, боль, судороги и отёк мозга.