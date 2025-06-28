Названы способы отличить обычное отравление от серьезной кишечной инфекции
Гастроэнтеролог Александра Метелина рассказала, как отличить обычное отравление от серьезной кишечной инфекции. Способы сделать это она назвала «Ленте.ру».
Врач объяснила, что на пищевое отравление организм реагирует быстро и резко, поэтому симптомы интоксикации появляются спустя два-шесть часов после употребления некачественной пищи. Кишечную же инфекцию вызывают вирусы, бактерии или паразиты, которые вызывают системную интоксикацию.
«На это нужно время, поэтому рвота и диарея появляются спустя 12-24 часа или больше», — подчеркнула она.
Кроме того, при отравлении рвота обычно выражена сильнее, чем при кишечной инфекции, а расстройство стула встречается реже и обычно носит однократный характер. Кроме того, при отравлении температура повышается незначительно, а при инфекции — существенно.
«Для острой кишечной инфекции характерен частый жидкий стул, зачастую зеленого цвета, со слизью или кровью, из-за того, что желчь не успевает переработаться до привычного цвета. Также человек может жаловаться на непрекращающуюся рвоту, высокую температуру, вялость и отсутствие мочеиспускания», — описала другие симптомы кишечной инфекции врач.
Ранее терапевт Бхавини Шах заявила, что цвет фекалий может многое рассказать о состоянии здоровья и рационе человека. По ее словам, стул зеленого цвета может свидетельствовать об употреблении листовых овощей, продуктов с зеленым пищевым красителем или приеме антибиотиков, но также указывать на развитие гастроэнтерита.