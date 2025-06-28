Инфекционист рассказал, из-за чего могли отравиться пивом туристы в Египте

Россияне массово отравились пивом в Египте. Напиток, по словам туристов, наливали в плохо помытые стаканы.

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Множество российских отдыхающих столкнулись с отравлением пивом во время пребывания в Египте. Инцидент произошел в главном баре отеля Albatros Sharm Resort, находящегося в Шарм-эль-Шейхе, об этом сообщил Telegram-канал SHOT. Согласно информации, полученной каналом, персонал отеля использовал недостаточно чистые стаканы для подачи напитка, и признаки отравления проявились у пострадавших уже после употребления небольшого количества пива.

В публикации отмечается, что многочисленные туристы выразили недовольство вкусовыми качествами пива, описывая его как странную смесь лимонада и кваса. По информации источника, некоторые из отравившихся предполагают, что им намеренно предлагали пиво низкого качества, чтобы стимулировать приобретение напитка в магазинчике при отеле, где стоимость одной бутылки составляла около 4 долларов (примерно 314 рублей).

Ситуацию для "Московского Комсомольца" оценил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Евгеньевич Жемчугов.

"Один из примеров в нашей истории, который был связан с холерой, произошёл в 1972 году в Советском Союзе, - рассказывает Жемчугов, - в Одессе всех стали проверять на наличие симптомом. Приходил корабль, на которых в большом количестве перевозили пиво в бочках. У моряков спрашивали, нет ли у них симптомов холеры, поноса или рвоты? Они отвечали, что нет, и убегали к борту «фонтан в море извергать».

То есть моряки периодически отливали из бочек пиво и доливали туда морской воды. Получается, что они создавали питательную среду для микробов.

В Египте микробы могли попасть в пиво в процессе производства или из-за плохо вымытой посуды. Ведь во многих отелях даже умываться не рекомендуют местной водой. Лучше использовать бутилированную воду. Так же и с пиво. Лучше пить бутылочное. И не стоит забывать, что любой напиток на разлив при жаре в 40 или 50 градусов быстро портится.