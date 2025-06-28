Для маленьких пензенцев появилась вакцина от гепатита А

В детские поликлиники Пензы поступила вакцина «Альгавак М» для профилактики вирусного гепатита А, известного в народе как болезнь Боткина.

Препарат закуплен с приоритетом вакцинации детей 2016 года рождения и старше, ранее не прививавшихся от заболевания.

Препарат вводят двукратно с интервалом в 6 месяцев, он легко переносится, побочных явлений и нежелательных реакций не отмечается, сообщили в ГБУЗ «Городская детская поликлиника» Пензы.

Иммунизация против гепатита А не включена в национальный календарь обязательных прививок, но врачи порекомендовали защитить детей от этой болезни.

Гепатит этого типа чаще всего передается через грязные руки, предметы быта, воду, в которой помыли фрукты или овощи.

Вирус поражает печень, возникает высокий риск развития острой печеночной недостаточности у пациента.